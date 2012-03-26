Gül'den 4+4+4 açıklaması

Cumhurbaşkanı Gül, 4+4+4 gerginliği ile ilgili, ''Ümit ederim herkes soğukkanlı şekilde ne düşünüyorsa söyler. Önemli olan bu konular enine boyuna tartışılabilmesidir" dedi.

Abdullah Gül, kesintisiz eğitim ile ilgili tartışmaların devam ettiğini ve yarın CHP'nin Tandoğan'da miting yapacağının hatırlatılması üzerine, parlamentonun ilk defa çalışmadığını ve TBMM çalışmalarının bilinen çalışmalar olduğunu söyledi. ''Büyük bir geleneğimiz var, inanıyorum ki herkes büyük bir olgunluk içerisinde fikirlerini söyleyecektir'' diyen Gül, tasarıyı destekleyenlerin de desteklemeyenlerin de düşüncelerini dile getireceğini ifade etti.

Gül, şunları kaydetti: ''Önemli olan bütün bu konuların rahatlıkla enine boyuna konuşulabilmesi, tartışılabilmesidir. Ümit ederim ki herkesin gayet soğukkanlı şekilde ama sonuna kadar da ne düşünüyorsa düşündüğünü söyleyebileceği bir ortam içerisinde cereyan eder.

Önemli olan söylenenlerin herkes tarafından dinlenmesi, takip edilmesi. Eğer nahoş olaylar olursa söylenenler de dinlenmez doğrusu. O zaman insanların dikkati başka yere gider onun için bu veya başka konu hangi konu olursa olsun meclise yakışır bir şekilde büyük bir olgunlukla her şeyin tartışılması, ele alınması, konuşulması önemli.''