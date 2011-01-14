-GÜL'DEN "GÜLÜM BENİM"E BAHŞİŞ BALIKESİR (A.A) - 14.01.2011 - Ali Hakan Der - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak ''ANA'' ile Balıkesir'e geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü Balıkesir Havaalanı'nda, Vali Yılmaz Arslan ile öteki yetkililer karşıladı. Gül, şehir merkezine giderken, havaalanının yanında bulunan Halalca köyüne uğrayarak burada köylülerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Gül, kendisine sevgi gösterisinde bulunan köylüleri selamladı. Çocukları seven Gül, köylülerle de bir süre sohbet etti. -''GÜLÜM BENİM''- Cumhurbaşkanı Gül'ün konuştuğu köylüler arasında, 1997 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şehit olan jandarma er Serkan Eraydın'ın ailesi de yer aldı. Gül'ü karşılama sırasında köylülerin oluşturduğu bando da çeşitli müzikler çaldı. Gül, bandonun yanına geldiğinde, İbrahim Tatlıses'in ''Gülüm benim'' adlı şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Gül, bir süre dinlediği bandoya bahşiş verdi. Cumhurbaşkanı Gül'ün geçişi dolayısıyla köy evleri Türk bayraklarıyla donatılırken, köylülerin ''Türkiye'nin gülü hoş geldin'', ''Halalca'nın da, Hakkari'nin de Cumhurbaşkanı'', ''Biz seni seviyoruz'' pankartları taşıdığı dikkati çekti.