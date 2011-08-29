-Gül'den "birlik ve beraberlik" vurgusu ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zaferi'ni, ''Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ilanı'' ve ''millet-ordu bütünleşmesinin göz kamaştıran sonucu'' olarak tanımlayarak, bugün de Türkiye'nin, ekonomisi, demokrasisi ve ordusuyla istikrarını koruyan, uluslararası alanda ağırlığını sürekli artıran güçlü bir ülke olarak yükseldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, bu topraklarda bin yıldır barış içinde yaşayan milletin birlik ve beraberliğini hiçbir gücün zedeleyemeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajına, ''Milletimizin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşı'nı nihayete erdiren 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz'' sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Gül, vatanı işgal edilerek bağımsızlığına kastedilen Türk milletinin Büyük Atatürk'ün önderliğinde bir varoluş mücadelesi verdiğini belirtti. Kurtuluş Savaşı'nda kaderini kendi elleriyle çizen milletin, ecdadının büyük fedakarlıklarla vatan yaptığı mukaddes topraklarda sonsuza kadar bağımsız yaşama iradesini ortaya koyduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ilanı, millet-ordu bütünleşmesinin göz kamaştıran sonucudur. 30 Ağustos Zaferi'nin ardından Atatürk'ün sağlam ve güçlü temeller üzerinde kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin engin deneyiminin ve onurlu bir hayat sürme idealinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. Bu bakımdan 30 Ağustos Zaferi, Türk milleti için yeni bir başlangıçtır. Bugün bizler de bu şanlı tarihin mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletçe birlik ve beraberlik içinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin yolunun açık olduğunun en somut göstergesidir. İnanıyorum ki Türkiye, ekonomisiyle demokrasisiyle Ordusuyla istikrarını koruyan, uluslararası alanda ağırlığını sürekli artıran güçlü bir ülke olarak yükselmeye devam edecektir. Bin yıldır bu topraklarda barış içinde yaşayan milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir güç zedeleyemeyecektir.'' -''Teröre karşı kararlı mücadele''- Cumhurbaşkanı Gül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya barışına katkıları ve uluslararası görevlerdeki başarısıyla Türkiye'nin saygınlığını artırdığını vurgulayarak, mesajını şöyle sürdürdü: ''Bölgesinde bir istikrar ve güven unsuru olan Türkiye'nin milli çıkarlarının ve güvenliğinin korunması için Kahraman Ordumuzun daima güçlü olması büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, teröre karşı gece-gündüz, yaz-kış demeden kararlı bir mücadele yürütmektedir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması, halkımızın huzur ve esenliğinin sağlanması için yüksek bir vazife şuuruyla görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, bu mücadeledeki fedakarlıkları takdire şayandır. Büyük bir özveri ve feragat timsali olan şehitlerimiz ve gazilerimiz, emsalsiz cesaretleriyle, kahramanlıklarıyla, milletimizin gönlünde müstesna yer edinmişlerdir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Büyük Zafer'in yıl dönümünde, milletimizin, tarihi zaferlerle dolu şanlı Ordumuzun mensuplarının, yurtdışında üstün başarıyla görev yapan birliklerimizin Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.''