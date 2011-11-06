-Gül'den 3 katlı okula tepki VAN (A.A) - 06.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van depreminden etkilenen Gedikbulak köyündeki ilköğretim okulunun enkazında incelemelerde bulunurken, ''Bir köy yerinde 3 katlı okul ne demek? Niye yaygın bir okul olmasın. Bütün bunların ders olması gerekir'' dedi. Gül, Van'daki temas ve incelemelerinin ardından merkeze bağlı Gedikbulak köyüne geçti. Burada depremzedelerle bayramlaşan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, Beyoğlu Belediyesinin yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Köylülerin yaklaşık kış nedeniyle yaşam koşullarının zorlaşmasından duydukları endişelerini dinleyen Cumhurbaşkanı Gül, deprem bölgesine önümüzdeki dönemde daha güzel evlerin yapılacağını söyledi. Şartların bir günde iyileştirilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Gül, ''Yoktan var etmek Allah'a mahsus. El birliği içinde çalışılıyor'' dedi. Depremde yıkılan Gedikbulak İlköğretim Okulunun enkazında da incelemelerde bulunan Gül, Van Valisi Münir Karaloğlu ve köy muhtarından bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, muhtardan aldığı bilgiye göre depremden 10 dakika önce okulda toplantı yapıldığını ve binada 50 kişinin bulunduğunu söyledi. ''Daha büyük bir felaketten korunmuşlar'' diyen Gül, köyde gördüğü manzaraya ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirdi: ''Bakınca insanın aklı almıyor. Bir köy yerinde 3 katlı okul ne demek? Niye yaygın bir okul olmasın. Bütün bunların ders olması gerekir. Memnuniyet verici olan şey, böyle bir günde, en acılı günde, herkes buraya koşmuş gelmiş. Beyoğlu Belediyesinin yardımları var. Halkımız da kadirşinas, böyle acılı bir günde yapılan hizmetleri herkes takdir ediyor. Şimdi inşallah konteynerler gelecek, ondan sonra da evler yapılacak. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşanmayacak. Vatandaş da perişan olmayacak.'' Gül, komşu köylerden gelen depremzedelerin de sorunlarını dinledikten ve ilgililere gerekli talimatları verdikten sonra helikopterle Erciş ilçesine hareket etti.