Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı, AKP Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. Töreninin ardından Akşit'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKP 22 ve 23'üncü dönem İstanbul Milletvekili, eski Turizm ve Devlet Bakanı, AKP kurucu üyesi Güldal Akşit, 8 Kasım'dan bu yana Koronavirüs tedavisi gördüğü İbni Sina Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitirdi.



AKP Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Sentop, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski Meclis başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve Akşit'in eşi ile yakınları katıldı.





Törende saygı duruşunda bulunulması ardından Güldal Akşit'in özgeçmişi okundu ve dua edildi. Tören katılanlar Güldal Akşit'in eşi Haluk Akşit ve yakınlarına taziyelerini iletti.



Akşit'in cenazesi, törenin ardından Kocatepe Camisi’ne götürüldü. Akşit, burada düzenlenecek cenaze töreni ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.