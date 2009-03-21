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Gülçin'nin amacı albüm

‘Hepsi’ nin menajeri şebnem Özberk’ten Gülçin’e yanıt : “Amacı albüm, para bahane!”

21 Mart 2009 02:00

‘Hepsi’ nin menajeri şebnem Özberk’ten Gülçin’e yanıt geldi: “Amacı albüm, para bahane!”

Hepsi artık üç kişi - FOTOGALERİ

'Çok aşık oldum arkadaşlar '

“Para problemlerinin ne benimle, ne de grup üyeleriyle alakası var. Bu tamamen müzik şirketiyle ilgili” diyen şebnem Özberk, yaşananların kendisini çok şaşırttığını belirtti. Gülçin’in “Ben çok aşık oldum arkadaşlar. Dubai’ye gidip bir deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım” diyerek gruptan ayrıldığını anlatan Özberk, sözlerine şöyle devam etti: “şirketten de bu şekilde izin alıp gitti. Kızların çocukluk arkadaşı aşık olmuş. Böyle bir şeye hayır mı diyecektik?”

Onu Dubai’de sanıyorduk

Özberk, kendilerinin bu açıklamayı kabul ettiklerini, ama çok geçmeden Gülçin’in solo albüm hazırlığına başladığını duyduklarını anlattı: “Biz Gülçin’in Dubai’ye gittiğini düşünüyorduk. Derken insanlar telefon açıp ‘Gülçin albüm yapıyormuş’ demeye başladı. Onlara ‘Gülçin burada bile değil, Dubai’de’ dedik. Fakat söylenenler sanırım doğru çıktı. Kızlar büyük bir haksızlığa uğradı.”

Şebnem Özberk, aynı zamanda Hepsi üyelerinden Cemre’nin de annesi...

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