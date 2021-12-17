Gülçin Ergül kazadan sonra ilk kez konuştu: Arabada çok mutluydum, her şey üç saniyede oldu

Geçirdikleri kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden, kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül, olayın ardından ilk kez konuştu. Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Ergül, “Kazadan önce arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu” dedi.

Posta'da Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Ergül, hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söylerken, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” diye konuştu.