-GÜL ''BODY WORLDS'' SERGİSİNİ GEZDİ İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Body Worlds-Orijinal Vücut Dünyası, Yaşam Döngüsü'' sergisini gezdi. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte özel bir yöntemle çürümez hale getirilen 200'den fazla insan bedeni parçasının izlenime sunulduğu ''Body Worlds Orijinal Vücut Dünyası-Yaşam Döngüsü'' sergisini gezdi. Cumhurbaşkanı Gül'e, Karaköy Liman Sahası'ndaki sergiyi ziyareti sırasında, sergiyi Türkiye'ye İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle getiren Thepartners Kurucusu Fırat Kasapoğlu, sergiye ilişkin bilgi verdi. Sergi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Thepartners ile serginin bilimsel ve tıbbi danışmanlığını yapan İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle sunuluyor.