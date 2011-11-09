Gülben'den 'kalın' gönderme





T24- Gülben Ergen, Kurban Bayramı’nda sahne almak üzere önceki gün Kıbrıs’a uçtu. Uzun süredir dargın olan Gülben Ergen ve Sibel Can, aynı uçakla Kıbrıs’a gitti. Ergen, Can’la ilgili soruları kaçamak yanıtladı.









Uçakta Sibel Can ile Seda Sayan da vardı. Üç yıldız, birbirlerini görmezden geldi. 1 numaralı koltukta oturan Ergen, muhabirlerin “Uçakta Sibel Can’ı gördünüz mü?” sorusuna “Ben bir numaradaydım, arkamdakileri görmedim” yanıtını verdi.



Ünlü sanatçı, “Bu sözleriniz Sibel Can’a ince bir gönderme mi?” sorusu üzerine de “İnce değil, kalın bir gönderme yaptım” dedi.



Sibel Can da Ergen’i görüp görmediği sorusunu “Valla ben bir tek Seda’yı gördüm, o sorduğunuz kişiyi görmedim” diye yanıtladı.



