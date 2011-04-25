Gülben evini taşıyor

T24 - Gülben Ergen'den ayrılık hamlesi. Eşi Mustafa Erdoğan tarafından aldatıldığı iddia edilen Ergen üç çocuğuyla İstinye'ye taşınıyor.







Gülben Ergen-Mustafa Erdoğan evliliğinde sular durulmuyor. Birkaç ay önce eşi Mustafa Erdoğan'ın kendisini dansçı bir kızla aldattığı haberleriyle gündeme gelen Ergen, eşiyle birlikte oturduğu Bahçeköy'deki 3 katlı villasından taşınma kararı aldı. Uzun bir süredir ev arayışında bulunan ünlü sanatçı, İstinye'de güvenlikli bir sitede kendisi ve üç çocuğuyla birlikte oturabileceği bir ev bakıyor.



Atlas, Ares ve Güney'le birlikte İstinye'ye taşınarak kendisine yeni bir hayat kurma kararı alan Gülben Ergen'in, ayrılık konusunda ilk ciddi adımı attığı konuşuluyor. İddialardan biri de Ergen'in evi ayırarak çocukları ayrılık sürecine alıştırma niyetinde olduğu. Gülben Ergen'in bu şekilde boşanmaya bir adım daha yaklaşacağı ve çocuklar için geçiş sürecini atlatmak istediği söyleniyor. TRT'de program yapan Gülben Ergen, yakın çevresine ise 'İşime yakın olsun diye taşınıyorum' diyor.