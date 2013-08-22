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Gülben Ergen'in Suriye tepkisi: Yaşadığım için utanıyorum

Şarkıcı Gülben Ergen, Suriye'de yaşanan olaylara tepki olarak 'Yaşadığım için utanıyorum' Tweet'i attı

22 Ağustos 2013 18:07

 

Suriye'de dün yüzlerce kişinin öldüğü olaylarla ilgili şarkıcı Gülben Ergen , "Aldığım nefes zehir, yuttuğum lokma zıkkım, utanıyorum yaşadığım için, bu acının karşısında caresizliğim için" dedi.

Suriye 'de dün yaşananlar tüm dünyada yankı bulurken Türkiye 'den de çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gülben Ergen de, Suriye'den ajanslara düşen bir fotoğrafı paylaşıp 'Aldığım nefes zehir, yuttuğum lokma zıkkım, utaniyorum yaşadığım için, bu acinin karsisinda caresizliğim için!!!' diye not düştü.

 

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