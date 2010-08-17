Gülben Ergen'in sözleri tartışma yarattı

T24 - Gülben Ergen'in twitter'daki 'Ülkemle ilgili darmadağın endişelerimi tüm korkularımı annem daha da coşturdu' sözleri tartışma yarattı.



Akşam gazetesinin haberine göre, Gülben Ergen'in önceki gün twitter'ına yazdığı mesaja, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 19 yaşındaki oğlu Mehmet Emre Gül'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün küçük oğlu Mehmet Emre Gül, Gülben Ergen'e 'Nedir o endişe ve korkular?' diye sordu. Tartışmaya ünlü yazar Nazlı Ilıcak da dahil oldu.



Her şey, Ergen'in twitter'ına 'Ülkemle ilgili darmadağın endişelerimi, tüm korkularımı annem daha da coşturdu' diye yazmasıyla başladı. Ünlü yıldızın bu mesajına çok geçmeden Gül'den yanıt geldi. Gül, Ergen'e 'Nedir o endişe ve korkular?' diye sordu, ancak ünlü şarkıcı yanıt vermedi. Ardından twitter'da 'Notredamedesion' lakabını kullanan Nazlı Ilıcak da 'Bravo. Doğru soruyu sordun. Kimse karnından konuşmasın. Açık ve net olalım' diye yazarak, Ergen'den yanıt istedi.



Gülben Ergen, yazılanlara tepkisiz kalırken, gazetecilerin kendisini arayıp olayın doğruluğunu öğrenmek istemesi üzerine twitter'ına Emre Gül'le ilgili, 'Emre Gül ile bir tanışıklığım yok. Twitter'da olduğunu da yeni ögrendim. Endişelerime kulak verirmiş sağolsun' diye yazdı.





NAZLI ILICAK DESTEĞİ



Ergen, konuyla ilgili açıklamaları daha sonra yapacağını söylerken, Bodrum'da tatilde olan Nazlı Ilıcak ise, 'Gülben Ergen, düşüncesinin arkasında durarak korkusu ve endişesi neyse açıklasın. Sanatçıların siyasi görüş bildirmesini doğru buluyorum. Gülben Ergen akıllı bir kadındır. Birçok sanatçının da korkuları var. Ortaya bir laf atıp da geri çekilmemesi gerekiyor. Neden korkuyorsa en kısa zamanda izah etsin. Belki düşüncesinde haklıdır. Bunu bilemeyiz. Emre Gül gibi gencecik bir çocuğun bu konuya bu kadar duyarlı yaklaşması ise beni çok mutlu etti' açıklamasında bulundu.





