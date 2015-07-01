Gülben Ergen'in paylaştığı 'su içen asker' fotoğrafı tartışma yarattı

Şarkıcı Gülben Ergen'in Instagram sayfasında 'su içen asker' fotoğrafı paylaştı. Bir grup takipçi tarafından tarafından paylaşımı nedeniyle eleştirilen Ergen, şu notu paylaştı:

"Pes size! Bir asker fotoğrafı paylaştım. Askere bir bardak su vermişler içiyor... Demediğiniz kalmadı! Bir kere siz nereden biliyorsunuz bu fotoğraf ne zaman çekildi? Belki iki sene önce? Belki bir ay önce? Size ne? Eğer Ramazan'da çekildiyse belki adam böbrek yetmezliği yaşıyor? Belki ilaç kullanması gerekiyor? Size ne? Bu ne yargılama merakı? Kendizini yargılayın kendinizi! Bir fotoğrafla bin kere namus, din, edep sorguladınız. Ayıp size bir fotoğrafta içinizin zehrini akıttınız! Aranıyorsunuz siz yargılama profesörleri. Eminim başarısızlık ve mutluluk sizin en yakınınızdır, çünkü mutlu ve özgüveni yüksek insanlar açık aramazlar. Edep ayıp örtmektir. Kaldı ki ayıp yok, asker su içmiş... Vay nasıl içermiş, vay ben bu fotoğrafı nasıl yayınlarmışım, var ben ne yapmaya çalışıyormuşum! Gerçekten pes!"