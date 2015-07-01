T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gülben Ergen'in paylaştığı 'su içen asker' fotoğrafı tartışma yarattı

'Bir kere siz nereden biliyorsunuz bu fotoğraf ne zaman çekildi?'

01 Temmuz 2015 15:08

Şarkıcı Gülben Ergen'in Instagram sayfasında 'su içen asker' fotoğrafı paylaştı. Bir grup takipçi tarafından tarafından paylaşımı nedeniyle eleştirilen Ergen, şu notu paylaştı: 

"Pes size! Bir asker fotoğrafı paylaştım. Askere bir bardak su vermişler içiyor... Demediğiniz kalmadı! Bir kere siz nereden biliyorsunuz bu fotoğraf ne zaman çekildi? Belki iki sene önce? Belki bir ay önce? Size ne? Eğer Ramazan'da çekildiyse belki adam böbrek yetmezliği yaşıyor? Belki ilaç kullanması gerekiyor? Size ne? Bu ne yargılama merakı? Kendizini yargılayın kendinizi! Bir fotoğrafla bin kere namus, din, edep sorguladınız. Ayıp size bir fotoğrafta içinizin zehrini akıttınız! Aranıyorsunuz siz yargılama profesörleri. Eminim başarısızlık ve mutluluk sizin en yakınınızdır, çünkü mutlu ve özgüveni yüksek insanlar açık aramazlar. Edep ayıp örtmektir. Kaldı ki ayıp yok, asker su içmiş... Vay nasıl içermiş, vay ben bu fotoğrafı nasıl yayınlarmışım, var ben ne yapmaya çalışıyormuşum! Gerçekten pes!"

 

 

 

 

ETİKETLER

gülben ergensosyal medyapaylaşımaskersu içiyortepkitakipçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24