Gülben Ergen’i tehdit ettiği iddia edilen Erhan Çelik'e 5 yıla kadar hapsi istemi

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından Gülben Ergen’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Ergen'e hakaret ve tehdit içerikli SMS attığı iddia edilen Erhan Çelik hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

Hazırlanan iddianamede Çelik'in de savunmasına yer verildi. Çelik'in savunmasında, Gülben Ergen ile evliyken, Ergen'in kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine kendisini terk edip boşanma davası açtığını, aldatılmasının kamuoyunda duyulmasının manevi yönden kendisine çok zarar vereceğini düşünerek bu olayı kimseyle paylaşmadığı bilgisi yer aldı.

Boşanmadan sonra müşteki ile hiçbir şekilde iletişim kurmadığı ve şoförü Harun Güçlü ile özel işlerini yapan yardımcısı Seda Kurtulmuş tarafından Gülben Ergen'e gönderilen mesajlardan haberi olmadığı bilgilerinin de yer aldığı ifadede onları azmettirmediğini, mesajlardan, müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlamasıyla haberdar olduğunu ve kendilerine gönderdikleri mesajlardan dolayı kızdığını söylediği belirtildi.

"Yardımcısını azmettirdi" sonucuna varıldı

Uzlaştırmaya tabi olan soruşturma dosyasında kapsamında müşteki ve şüphelilerin uzlaşmadıklarının belirtildiği iddianamede, şüpheli Erhan Çelik'in, bir mesajı kuvvetle muhtemel ‘Hacı' ismiyle hitap ettiği kişiye göndermek isterken yanlışlıkla Gülben Ergen'e gönderdiği; şüpheli Seda Kurtulmuş'un, kendi kişisel kullanımına ait olan telefondan müştekiye gönderilen mesajları şüpheli Erhan Çelik'in azmettirmek suretiyle gönderttiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Ayrıca, şüpheli Seda'ya ait telefondan gönderilen mesajlarda kullanılan telefonun ancak tek kişinin kullanımına müsait olduğu, şüpheli Harun Güçlü'nün, üzerine atılı fiilleri tek başına yaptığı, şüpheliler tarafından gönderilen mesajların içeriğinde müştekiye hitaben yazılmış tehdit ve hakaret içeren mesajlar olduğunun tartışmasız olduğu, farklı zaman dilimlerinde ısrarla müştekiye bu tür mesajların gönderilmesi, aynı zamanda müştekinin psikolojik yönden huzurlu sükun içinde ve sağlıklı yaşama hakkını da ihlal ettiği ve bu anlatılan nedenlerle şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri nin anlaşıldığı belirtildi.

3 şüphelinin de, ‘Hakaret' , ‘Tehdit' ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplamda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.