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Gülben Ergen'den seçmene fotoğraflı mesaj

Gülben Ergen, Instagram’dan seçimlerle ilgili bir not paylaştı

25 Mayıs 2015 14:10

Gülben Ergen, Instagram'dan yayınladığı notla takipçilerine oy kullanma çağrısında bulundu. Ergen, CHP, MHP, HDP ve AKP liderlerinin fotoğraflarını paylaştı ve takipçilerini sandığa davet etti.

Gülben Ergen, Instagram’dan yayınladığı notla takipçilerine oy kullanma çağrısında bulundu.

Seçime sayılı günler kala ünlülerden de seçim mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Gülben Ergen, CHP, MHP, HDP ve AK Parti liderlerinin fotoğraflarını paylaştı ve takipçilerini sandığa böyle davet etti:

“Oyunu kullanırken eşine, dostuna, komşuna bakma. Mühürü bastığın yerde bir başınasın.. İyi ve dürüst olduğuna inandığın partiye ver desteğini. Seni küstürdüyse sakın bir şans daha verme. Önemli senin bir oy vermen. Reklamlara kanma, iç sesini dinle. Seçim zamanı coşan vaadler yerine düne kadar yaptıklarını, söylediklerini değerlendir. Yaşadığın yere, evladının yaşam şartlarına bak. Hangisine güveniyorsan ona ver zirvenin şansını.”

Gülben Ergen'in Instagram'dan paylaştığı not şöyle:

 

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