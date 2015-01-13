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Gülben Ergen'den gişede rekor kıran 'Mucize' hakkında yorum

Mahsun Kırmızıgül'ün filmi Mucize, ilk iki haftada 1.440.718 kişiye ulaştı

13 Ocak 2015 10:54

Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi 'Mucize' vizyondaki ilk iki haftasını geride bırakırken hatırı sayılır bir rakama ulaştı. Film ilk iki haftada 1.440.718 kişiye ulaştı. Gülben Ergen de arkadaşına sosyal medyadan destek verdi.

Mahsun Kırmızıgül 2007’de vizyona giren ilk filmi Beyaz Melek’le 2.032.000 seyirciye ulaşmış, 14.657.213,50 TL hasılat elde etmişti. 'Güneşi Gördüm’le sinemadaki başarısını perçinleyen Kırmızıgül 2 buçuk milyonun üstünde izleyiciye ulaştı. 2010 vizyon tarihli New York 'ta Beş Minare Mahsun Kırmızıgül’ün hem gişe hem seyirci sayısı anlamında ziryevi gördüğü yapım oldu. Film için 3.474.495 bilet satıldı.

Gülben Ergen kişisel Instagram hesabından Mucize hakkında şu sözleri paylaştı:

"Sinemaya emek veren, sahneden, konserden, popüler yaşamdan kendini eleyip, yönetmenlik sevdası ile Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, NewYork'ta Beş Minare ve şimdi Mucize ile istikrar yolcusu dostum’ diyerek Mahsun Kırmızıgül’e son filmi Mucize için destek verdi."

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