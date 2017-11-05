Gülben Ergen'den "AKP'li kocadan ayrılmayacaktın, üzerindeki zırh kalktı" tehdidine yanıt

Şarkıcı Gülben Ergen, geçen günlerde TRT1 Ana Haber'den istifa ettiğini duyuran spiker Erhan Çelik'i "aldattığı" yolundaki iddialara tepki gösterdi. "Kimseyi aldatmadım yeter be yeter" diyen Ergen, Çelik'in asistanının abisi Murat Emre Kurtulmuş tarafından gönderilen mesajları kamuoyu ile paylaştı.

Kurtulmuş'un "Bu dönemde AKP'li kocadan ayrılmayacaktın, üzerindeki zırh kalktı. Kamuflajın yok artık. Sabah'a çok saldırma. Dosya onlarda da var. Saldırman sadece süreci hızlandırır. O nedenle bir süre tepkisiz kal" ifadesine Ergen'in tepkisi "Benim hiç zırhım olmadı" oldu.

Gülben Ergen'in Instagram paylaşımına eklediği not

Ergen, mesajlaşmaları kamuoyuna duyurduğu paylaşımına şu notu düştü:

"Günlerce gecelerce bu mesajlar!!!! Emniyete gidip hepsini teslim edince bu hat kimin üzerine çıksın??? Murat Emre Kurtulmuş. O kim? İfadesi alınıyor... Diyor ki benim ablam Seda Kurtulmuş. O kim? E.Ç nin 7 yıllık asistanı. Kadına şiddetin alasını yaşıyorum!! Kimseyi aldatmadım yeter be yeter! Buna izin veren, imkan veren, ortak zemin hazırlayıp bayram eden herkes yargılanacak!!!"

İşte o yazışmalar: