T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gülben Ergen: Siz neyin derdindesiniz!

"Şeker bayramı diye bir şey yok. Ramazan bayramı o." sözleriyle eleştirilen Ergen, takipçilerine yine twitter aracılığı ile yanıt verdi

24 Ağustos 2012 20:33

Gülben Ergen twitter sayfasında yayınladığı "12 yaşında can veren kızımız, 1 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarımız Şeker Bayramı'nda öldürüldüler!" notuna tepki gösteren hayranına isyan etti.

Gülben Ergen sayfasına yazığı "Biz kendi içimizde hala, 'Gülben Hanım olmadı ama Şeker Bayramı yazmışsınız, olur mu hiç! Doğrusu Ramazan Bayramı' tonunda yaklaşırsanız ooo... Bayram bayramlığını yitirmiş siz hala bayramın isminin derdindeymişsiniz meğer! Ha Ramazan , ha Şeker olmuş! Neye yaradı ismi? Kanlı bayramdı" notuyla isyanını dile getirdi.
 
 

ETİKETLER

gülben ergengaziantepbayramtwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24