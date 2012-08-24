Gülben Ergen: Siz neyin derdindesiniz!

Gülben Ergen twitter sayfasında yayınladığı "12 yaşında can veren kızımız, 1 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarımız Şeker Bayramı'nda öldürüldüler!" notuna tepki gösteren hayranına isyan etti.

Gülben Ergen sayfasına yazığı "Biz kendi içimizde hala, 'Gülben Hanım olmadı ama Şeker Bayramı yazmışsınız, olur mu hiç! Doğrusu Ramazan Bayramı' tonunda yaklaşırsanız ooo... Bayram bayramlığını yitirmiş siz hala bayramın isminin derdindeymişsiniz meğer! Ha Ramazan , ha Şeker olmuş! Neye yaradı ismi? Kanlı bayramdı" notuyla isyanını dile getirdi.