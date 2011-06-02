Gülben Ergen: Sigarayı bıraktıysam her şeyi bırakırım

T24- Gülben Ergen , Sigara ile Savaş Derneği'nin düzenlediği törende, boşanma hakkında ortaya çıkan iddiları açıklığa kavuşturdu. Ergen, "Sigarayı bıraktıysam her şeyi bırakırım" diyerek de eşi Mustafa Erdoğan'dan boşanmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Star Tv Süper Starlife ekibi tarafından Sigara ile Savaş Derneği'nin düzenlediği törende görüntülendi.

Ayakligazete.com'un haberine göre, dernek tarafından sigarayı bıraktığı için ödüllendirilen Gülben Ergen, ilk defa hayatında sigarayı bıraktığı için ödüllendirildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bir buçuk yıl önce sigarayı bıraktığını açıklayan Gülben Ergen "Hayatımda kendime yaptığım en büyük iyilik, en doğru iş ise 3 tane oğlum." diyerek hayatındaki en önemli olayları açıkladı. "Belki beni sevenler de 'Aa Gülben Ergen sigarayı bırakmış, ben de bırakayım diye düşünebilir." diyerek gençlere örnek olmayı hedeflediğini de dile getirdi ve "Sigarayı bıraktıysam her şeyi bırakırım." diyerek de eşi Mustafa Erdoğan'dan boşanmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

"Şans istemedi"

Eşi Mustafa Erdoğan ile boşanma arifesinde olan Gülben Ergen, eşi Mustafa Erdoğan'ın kendisinden bir şans daha istediği şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak; "O bir şarkı" diyerek, 'Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye' şarkısına göndermede bulundu ve "Barışmak için şans istemedi, haberler asılsız." diyerek Mustafa Erdoğan'la barışmayacaklarını da sözlerine eklemiş oldu.