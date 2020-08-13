Gülben Ergen sahte hesabından kendini övdü!

Sahte hesaba geçmeyi unutan şarkıcı Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına övgü dolu sözlerle yorum yaptı.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından mayolu bir pozunu paylaştı. Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına “Can kadın”, “İnsanın kendisiyle barışık olması mutluluğun şifresi” yorumlarını yapınca alay konusu oldu.

Durumu fark eden takipçileri Ergen'e, "İnsan kendini sevmeli tabii", "Hiç bozuntuya vermiyorsun" ve "Fake (sahte) hesaptan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlar yaptı.

Gelen eleştirilerin ardından Ergen, "Satır satır takip edilmek... İlmek ilmek oya işler gibi ensemde yaşamak" notuyla bir paylaşım daha yaptı.