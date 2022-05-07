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Gülben Ergen sahnede baygınlık geçirdi

07 Mayıs 2022 22:31

Düzce’de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor.

Turkuaz'ın haberine göre, Düzce’de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı.

Ambulansa alınan Gülben Ergen’e müdahale devam ediyor. Sanatçının baygınlık geçirmesi sevenlerini de üzdü.

Sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

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