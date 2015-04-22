Gülben Ergen, Özgecan Aslan Anaokulu'nun açılışında fenalaştı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Mersin'de eve gelmek üzere bindiği minibüs şoförü tarafından öldürüldükten sonra yakılan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adını verdiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği anaokulunun açılışını yaptı. Şarkıcı, açılış sonrası fenalık geçirdi.

Eşi Erhan Çelik'in kucaklayarak okulun içine aldığı Ergen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gülben Ergen, yaşananlar sonrasında Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben iyiyim.Olur bazen birikir yorgunluk üst üste gelir.Geçti bitti. Açtık Anaokulumuzu. Mersin den Adana ya, ve evimize İstanbul'a varacağız" dedi.

Ergen, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde yaptırdığı Özgecan Aslan Anaokulu'nun açılışına eşi Erhan Çelik ve dernek yöneticileriyle birlikte katıldı.