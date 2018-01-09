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Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler

"Susmak da bir cevaptı aslında, susarak konuştum"

09 Ocak 2018 00:47

Eski eşi Erhan Çelik’le zor bir boşanma süreci geçiren şarkıcı Gülben Ergen, o dönemde neden sessiz kaldığı sorusuna, "Hangisinin neyine cevap vereceksin... Benim ölümümü seyrettiler…” diye cevap verdi. 

Show TV’de yayınlanan ‘Seda Sayan’la’ isimli programının ilk bölümüne katılan Ergen, sunucu Seda Sayan’ın "Zor zamanlarında neden sustun?" deyince Gülben Ergen şöyle cevap verdi:

"Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki... Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır... Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi... Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin... Hangisinin neyine cevap vereceksin... Benim ölümümü seyrettiler..."

Ergen ile Çelik, 2.5 yıllık evliliğin ardından ani bir kararla ayrılmış ve karşılıklı olarak birbirlerine çeşitli suçlamalar yöneltmişti. Çocuklarının can güvenliği olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvuran Ergen, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.

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