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Gülben Ergen oğluna göbek adı koydu

Gülben Ergen, geçen haziran ayında erken doğumla dünyaya getirdiği ikizlerinden Ares’in adını ‘Mustafa Ares’ olarak değiştirdi.

23 Eylül 2009 03:00

Gülben Ergen, geçen haziran ayında erken doğumla dünyaya getirdiği ikizlerinden Ares’in adını ‘Mustafa Ares’ olarak değiştirdi.

Ergen’in yakın çevresi Savaş Tanrısı’nın ismi olan Ares’i pek uygun görmeyince bebeğin adı “Mustafa Ares” olarak değiştirildi. Ergen, bu isim değişikliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ares ismini Mustafa çok istemişti. Güney ismini de ben çok istemiştim. Fakat yakın çevrem Ares adı ile ilgili olarak farklı şeyler söyledi. Biraz düşündüm ve eşimin adını kullanıp Ares’in adını ‘Mustafa Ares’ olarak değiştirdik. Bildiğiniz gibi Mustafa adı ayrıca peygamberimizin ismi de olduğu için şimdi gönlümüz daha da rahat.”

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