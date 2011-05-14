Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan boşanıyor

T24 - Sanatçı Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan yayınladıkları bir basın açıklamasıyla resmen boşanacaklarını duyurdu. Ünlü çift, "Yaşamın getirdiği güzellikler kadar sıkıntıları da birlikte aşmaya çalıştık. Ancak her iki taraf açısından da zor olan bu süreci ortak bir kararla sonlandırmayı tercih ettik ve hukuki gereklilikler için başvurduk" dedi.





Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın yaptığı ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Değerli arkadaşlar,



Bir süredir sizlerin de yakından takip ettiği gibi evliliğimizde bir yol ayrımına girmiş, sahip olduğumuz kıymetler olan üç oğlumuz ve elbette kendimiz için birlikteliğimizi sürekli kılmaya çaba harcamıştık.

Yaşamın getirdiği güzellikler kadar sıkıntıları da birlikte aşmaya çalıştık. Ancak her iki taraf açısından da zor olan bu süreci ortak bir kararla sonlandırmayı tercih ettik ve hukuki gereklilikler için başvurduk.

Bundan sonra, her ikimizin de sağlam bir dost ve çocuklarımızı çok seven anne babalar olarak yolumuza devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bugün, konuyla ilgili yaptığımız bu bilgilendirmenin yeterli olduğunu düşünüyor, tarafımızdan yapılmamış açıklamalara ve yanıltıcı bilgilere itibar etmemenizi hassasiyetle rica ediyoruz.



Ergen: Bu bir süreçtir, yaşanıyor

Gülben Ergen 6 yıllık eşi Mustafa Erdoğan ile aylardır merak uyandıran boşanma muammasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Bir gazetecinin nikâhında şahitlik yapan Ergen, konuyla ilgili sorulara “Süreci birlikte detaylandırmaktan ve tüm detayları birlikte yaşamaktansa neticesini paylaşmayı tercih ederim. ‘Evet’ ya da ‘hayır’ demedim, kafanız karışmasın. Bu bir süreçtir yaşanıyor” dedi. Ergen, sorular devam edince, “Bu mutluluğun içine bir hüzün koymayalım...” dedi.

Geçen günlerde Ergen’in boşanıp yeni eve taşınacağı haberleri üzerine Erdoğan’ın “Boşanmıyoruz, evi beraber bakıyoruz” açıklaması gündeme gelmişti. Ancak Erdoğan, Milliyet gazetesine “Hiçbir basın kuruluşuna boşanmıyoruz diye demeç vermedim” demişti. Erdoğan ‘Peki boşanıyor musunuz?’ sorusuna ise “Demeç vermiyorum” diyerek eşiyle sorunlarının devam ettiğini belli etmişti.



