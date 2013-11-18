Gülben Ergen: Mustafa beni sevmedi



Şarkıcı Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'la yedi yıl süren evliliği hakkında, "Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye annesini sevmektir. Ama sevmedi. Evet aynen öyle oldu, sevmedi" dedi.

Dün Star TV’de yayınlanan “Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze” programına konuk olan Gülben Ergen, özel hayatı ve Mustafa Erdoğan’la biten evliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa ve benim hayatımıza bir gün biri girerse, onun izahatı mutlaka çocuklara yapılır. Onların bir anneleri ve babaları var.

Hayatlarımıza girecek kişiler çocuklarımıza hiçbir zaman anne ve baba olamaz. Evlilik kurumu içinde iki ayrı kurum var. Biri anne-baba diğeri karı-koca. Biz anne-baba olmayı koruyarak artık karı-koca olamadığımız için ayrıldık.

Dost kalarak daha verimli olacağımızı düşündük. Ayrılığımız hiçbir zaman anne-baba olmamızı etkilemedi. Önemli günlerde hep bir aradayız. Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye annesini sevmektir. Ama sevmedi. Evet aynen öyle oldu, sevmedi.

Ben de şimdi şu aşamaya geçtim: Çocuklarımı sevsin yeter... Bu saatten sonra hayatıma girecek insan bu paketi, yani benim yaşamamı kabul edecek biri olmalı.” Gülben Ergen, şehir efsanesine dönen 50 taksi plakası olduğu iddialarıyla ilgili ise "Bunu her fırsatta söylüyorum. Benim taksi plakalarım yok" dedi.

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