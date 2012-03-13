Gülben Ergen 'Mesajlar Mustafa'ya' dedi

T24 - Cep telefonundan aşk mesajları atarken görüntülenen Gülben Ergen’in yeni bir sevgilisi olduğu iddia edildi. Gülben Ergen, mesajları boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Erdoğan’a yolladığını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, üç çocuğunun babası Mustafa Erdoğan’la boşanma davası devam eden Gülben Ergen’in cep telefonundan attığı mesajlar olay oldu. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta konuşmacı olarak katıldığı Araştırma Zirvesi’nde cep telefonundan bir kişiye “Şahdamarım mısın sen benim? Sahip misin sen bana? Rengim sensin” mesajlarını yolladı.

Ergen’in o mesajları yazdığı anlar, “Kırmızı Halı” programında ekrana geldi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından şarkıcının bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı, mesajları da sevgilisine yolladığı öne sürüldü. Hürriyet’e konuşan Ergen, magazin dünyasının gündemini bir anda değiştiren, sosyal medyada hararetli tartışmalara neden olan mesajları, boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Erdoğan’a yolladığını açıkladı. Ergen, “Mustafa’yla boşanma davamız ertelendi. Nisan ayındaki duruşmanın öncesinde evliliğimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. O mesajları da duygusal bir anımda ona yolladım. Sonuçta insanız, böyle şeyler olabiliyor” dedi.

Mustafa ise Elvan neden dehşete düştü

Gülben Ergen, aşk mesajlarını Mustafa Erdoğan’a yolladığını söyledi. Ancak mesajlardaki ifadeler, o kişinin bir başkası olduğunu düşündürüyor. Çünkü şarkıcı, mesajlaştığı kişiye Çocuklar Gülsün Diye projesinde birlikte çalıştığı Elvan Oktar’ın onu gördüğünde şaşırdığından ve “Ne güzel bakıyor, televizyondan daha hoş” dediğinden bahsediyor. Yıllardır Ergen’le birlikte çalışan Elvan Oktar’ın, aniden Mustafa Erdoğan için böyle demesi mümkün görünmüyor. İddiaya göre Ergen’in mesajları yolladığı kişi ya bir dizi oyuncusu ya da televizyon dünyasından bir yönetici.

İşte Ergen ve görüştüğü kişi arasındaki o yazışma:

Gülben Ergen: Sorma ufff. Sen nerdesin sevgilim?

YENİ1HAYAT: En arkada.

G.E: Elvan dehşete düştü. Ne güzel bakıyor dedi. Televizyondan daha hoş dedi. Canım o benim dedim. “O benim için ne diyor?” diyor. Sahip misin sen bana? Şah damarım mısın sen benim?

***

G.E: Ve böyle bakan adamdan bana zarar gelmezmiş.

YENİ1HAYAT: Ara sıra patırtı yaparlar. Kadınlarla dolu olur stüdyo. Çok renklendirir ekranını.

G.E: Alırım sevgiliii. Rengim sensin. Ben de senin gökkuşağın.

Namusumu tartışanı

Medyaya yansıyan görüntülerinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Gülben Ergen, şunları söyledi: “Kiminle mesajlaştığımın hesabını vereceğimi düşünmezdim doğrusu. Bu bir şarkı sözü desem, bunu Deniz Seki yazdı desem, Yeni 1 Hayat’ım Deniz Seki olsa, buna güler misiniz? İstediğiniz kadar gülün. Bir sene önce boşanma davası açtım, onunla ilgileniyorum. Sekiz aydır tek başıma yaşıyorum. Ayaktayım. Yaşadığım hiçbir sorunu mesleğime ya da size hissettirmeden yaşamaya çalışıyorum. Ben bir anneyim. Çalışıyorum, emekçiyim. Çalışan bir anneyim. Mesajlaşırken görüntülenmişim. Ama unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Şimdi de gülerim, sonra da gülerim. Bu 22 senedir böyle oldu. Magazin benim işimin en renkli parçası, kabulüm, yol arkadaşım. Amaa... Namusumu tartışanı adalete teslim ederim. Bu ülkede kadın olmanın zorluğunu en iyi bilenlerdenim ben. Davulun sesi uzaktan hoş gelir, bilmeden yargılamak, idam edebilmek en kolayıdır.”