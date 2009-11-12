Gülben Ergen 'Katliam Köyü'nde

Gülben Ergen, kamyonete yüklenen yardım malzemelerini Bilge Köyü'ndeki mağdur olan çocuklara kendisi dağıttı. Köyü ziyaret ederek çocuklarla ilgilenen Ergen, çocukların domuz gribinden korunması için vitamin ilaçları, şurup ve kırtasiye ile giyim malzemesi yardımında bulundu.Gülben Ergen, köydeki katliam izlerinin yavaş yavaş hafızalardan silinmeye başladığını belirterek, Bilge Köyü'ndeki çocukları bir nebze de olsa sevindirmek için Mardin’e geldiğini söyledi. Ergen, “Bilge Köyü'ndeyim, hüznün yaşandığı köydeyim. Buradaki çocukları güldürmek, yaşadıkları travmaları geride bırakmak için buradayım” dedi.Köyün kendisi için özel bir yeri olduğunu anlatan Ergen, çocukların yüzlerinin güldüğünü görmekten mutlu olduğunu söyledi. Ergen, “Bu Mardin'e ikinci gelişim. Daha önce konser için gelmiştim, şimdi sadece buradaki çocukları ziyaret etmek için geldim. Çocuklara dağıtmak üzere giyim ve kırtasiye malzemeleri getirdim. Gündemde olan domuz gribinden korunmaları için de ayrıca vitamin ilaçları getirip onlara dağıttım” diye konuştu.Okulda öğrencilerle sohbet eden isteklerini dinleyen Ergen, katliamda anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Çiçek Çelebi adlı 3'üncü sınıf öğrencisinin yazdığı hikayeyi okumasını istedi. Çiçek'in, mutlu aile tablosunu çizdiği hikayeyi okuması, Ergen'i duygulandırdı.Köy Muhtarı Abdurrahman Çelebi'den köydeki çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alan Gülben Ergen, köy çocukların sıkıntılarını gidermek üzere her zaman hazırolduğunu ekledi.Gülben Ergen, Bilge Köyü'nü ziyaretinden önce de Mardin Valisi Hasan Duruer’i ziyaret ederek köyün durumuyla ilgili bilgi aldı.