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Gülben Ergen ile Erhan Çelik boşanıyor

"Gülben Ergen hanımefendi ile güzel başlayan evliliğimizi bir hayli yıprattık"

18 Kasım 2016 19:43

TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla eşi Gülben Ergen ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Çelik, açıklamasında "Kendimizi daha fazla birlikte yaşamaya zorlamanın doğru olmayacağından hareketle mahkemeye başvurumu yaparak boşanma davası açtım. Her ikimizin de yolunun hayırlı ve açık olmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.

Çelik ayrıca, "Kendisine büyük sevgi, saygı ve sadakatle bağlı olduğum Sayın Gülben Ergen hanımefendi ile güzel başlayan evliliğimizi son dönemde bir hayli yıprattık ve tükettik" diye yazdı.

Erhan Çelik'in Twitter'da paylaştığı açıklama şöyle:

"Bugün çıkan haberlerle ilgili doğru bilgiyi birinci elden alabilmeniz adına aşağıdaki duyuruyu sizinle paylaşmak istedim. Kendisine büyük sevgi, saygı ve sadakatle bağlı olduğum Sayın Gülben Ergen hanımefendi ile güzel başlayan evliliğimizi son dönemde bir hayli yıprattık ve tükettik. Bu nedenle doğru tercihin yollarımızı ayırmak olduğunu düşünüyorum. Kendimizi daha fazla birlikte yaşamaya zorlamanın doğru olmayacağından hareketle mahkemeye başvurumu yaparak boşanma davası açtım. Her ikimizin de yolunun hayırlı ve açık olmasını diliyorum"

 

 

 

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