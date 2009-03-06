Gülben Ergen ikiz bebek bekliyor

Eşi Mustafa Erdoğan'la birlikte doktora giden Ergen önce hamile olduğu haberine sevindi. Daha sonra da doktorun ikinci sürpriziyle şaşkına döndü. İkiz bebeği olacağını öğrendiğinde duyduklarına inanamayan Ergen "Kontrollerdden sonra doktorum hamile olduğumu söyleyince hem şaşırdım hem de büyük bir heyecan duydum. Eşim de çok heyecanlandı. Ancak doktorum ikiz bebek beklediğimi söyleyince az daha kalpten gidiyordum. Çift yumurta ikizleriymiş. Henüz cinsiyetleri belli değil" diyerek duygularını dile getirdi.Hem kendi ailesinde hem de eşi Mustafa Erdoğan'ın ailesinde ikiz olmadığını söyleyen Ergen "İkiz olduğunu duyunca ikimiz de inanamadık. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz, çok şaşkınız, acaip heyecanlıyız, duyunca ağzımız açık kaldı. Mutluluğumuzu anlatamam. İkimizin de gözleri doldu" dedi.