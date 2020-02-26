Gülben Ergen hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası istenen davaya Koronavirüs nedeniyle gelemedi!

Gülben Ergen'in 2 yıl 8 ay hapis istemiyle İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülürken, ünlü isim, Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmaya katılamadı.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ve Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre katıldı.



Avukat Emek Emre duruşmada söz alarak, "İddianame konusu tek bir paylaşımdır. 'Bu ifadesi namus adı altında kadına el kaldıran genele söylenen bir ifadedir. Kesinlikle ve kesinlikle Erhan Çelik'in şahsına yönelik söylenmemiştir.



Haberler.com'un haberine göre; Gülben Ergen dün Ankara seyahati dönüşü Koronavirüs tehlikesi sebebiyle uçağından inememiş ve İstanbul'a gelememiştir. Gülben Ergen de esasen yargıcın huzurunda beyanda bulunmak istemiştir. Bir sonraki celse hazır olacaktır" şeklinde konuştu.

"Zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz"

Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ise Gülben Ergen'den şikâyetçi olduklarını belirtti. Gülben Ergen'in beyanlarında açık açık Erhan Çelik ile ilgili geçmişte yaşadığı şeyleri karalama kampanyası haline getirdiğini belirten avukat Avşar "Sanık açıklamalarında müvekkilimi kast ederek suçlamalarda bulunmuştur.



Sanık 'başından geçen bir olayı kendisini sevenlerle paylaşmak ihtiyacı hissettiğini' açıkça ifade ederek suçu ikrar etmiştir. Sanık Gülben Ergen hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme salonunda gülüşmelere neden olan bu açıklama sonrası, mahkeme heyeti duruşmayı haftaya aynı güne ertelerken Gülben Ergen'in geçersiz bir mazeretle gelmemesi durumunda polis zoruyla getirilmesine karar verildi.