Gülben Ergen, Erhan Çelik ile uzlaşmayı reddetti

Gülben Ergen’in, eski eşi gazeteci Erhan Çelik’e ilişkin hakaret ve tehdit iddiasının ardından açılan soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Ergen, eski eşi Erhan Çelik ile uzlaşmayı reddetti

Şarkıcı Gülben Ergen, cep telefonuna farklı numaralardan gelen hakaret ve tehdit mesajları üzerine suç duyurusunda bulunmuş, şüphelilerin Erhan Çelik’in asistanı Seda K. ile şoförü Harun G. olduğu tespit edilmişti. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “hakaret”, “tehdit” ve “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan başlattığı soruşturmayı uzlaşma hükümleri kapsamında kaldığından Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.

Savcılık, Uzlaştırma Bürosu’na gönderdiği yazısında Seda K.’nın kişisel kullanımında olan numaradan Gülben Ergen’e attığı mesajları Erhan Çelik’in azmettirmek suretiyle gönderttiği sonucuna varıldığını belirtti. Bu karar üzerine avukatıyla birlikte adliyeye giden Ergen, soruşturma savcısına şüphelilerle uzlaşmak istemediğini ifade etti. Şimdi dosyada takipsizlik veya dava açılması yönünde bir karar verilmesi bekleniyor.