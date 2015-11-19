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Gülben Ergen dizideki 'yasak aşkı' eleştirdi; Oktay Kaynarca'dan 'seyirci zekasına hakaret' yanıtı geldi

Oktay Kaynarca: Yasak aşk, ilk defa bu dizide tanık olduğunuz bir şey mi?

19 Kasım 2015 16:40

Şarkıcı Gülben Ergen, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki yasak aşkı eleştirince yanıt başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan geldi. Kaynarca, “Sizi rahatsız ettiğini düşündüğünüz yasak aşk, şarkılarınızda hiç işlenmemiş bir konu mu? Seyrettiğiniz, dinlediğiniz her şeyi 'aman yaparlar' deyip engellemeye çalışmak seyirci zekasına hakaret içerir” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Gülben Ergen, Twitter sayfasına 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'çok eşliliği' normalleştirdiğini yazdı. Şarkıcının eşi, sunucu Erhan Çelik de  "Çok eşliliği, gayrı meşru ilişkiyi, o ilişkiden çocuğu normalleştiren ve buna aile dizisi diyen eşkıya dünyaya hükümdar olsa ne olur!" mesajı paylaştı.

Oktay Kaynarca'dan ise yanıt gecikmedi.  Sanatçı, eleştirilere şöyle cevap verdi:

 

 “Seyirci zekasına hakaret”

 

"Başarıya saldırmayı başarı görmek de son dönem cahillik. Çok biliyorsan daha iyisini sen yap. Arkadaşımın şarkılarını severek dinliyoruz ama bu mantığa göre bütün şarkılarının, bugüne dek yaptığı bütün işlerin 'Huzur Sokağı' tadında olması gerekirdi. Üzülerek görüyorum ki hala sanatçı arkadaşlarım da dahil yaptığımız işin sanat olduğunu unutuyorlar. Bu mantığa göre dünyanın en iyi filmleri, en güzel şarkıları yapılamazdı. Ayrıca seyrettiğiniz, dinlediğiniz her şeyi 'aman yaparlar' deyip engellemeye çalışmak seyirci zekasına hakaret içerir. Sizi rahatsız ettiğini düşündüğünüz yasak aşk, ilk defa bu dizide tanık olduğunuz bir şey midir? Duymadınız ve görmediniz mi? Sizin veya arkadaşlarınızın şarkılarında hiç işlenmemiş bir konu mu? Başta sanatçı arkadaşlarım unutmamalı sanat özgürdür ve beslenme alanı sadece iyi, güzel, ala ve mükemmel değildir. Eleştiriler doğruyu bulmamız doğrultusunda değerli uyarılardır ama meseleye doğru bakabilme şartıyla."

 

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