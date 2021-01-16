Gülben Ergen'den ırkçılık eleştirilerine yanıt: Yok artık, şaka mı bu?

Gülben Ergen, son zamanlarda yeniden gündeme gelen, "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık. Biz de 'Zenci çocuk oynatalım' dedik" sözüyle ilgili açıklama yaptı. Ergen, "Yok artık. Şaka mı bu? Benden mi bahsediyorsunuz cidden? Yine yalan haber ve kötü bir yalan bu" dedi

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu. Ergen, sanatçıların zaman zaman siyasi fikirleri yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine "Bazen hiç umursamadım, bazen annem üzülür mü diye dert ettim kendime. Haklının, hakkını yüksek sesle savunmasına gerek kalmıyor. Sessiz kalmak çok şey kazandırdı. Biliyoruz ki yanlış hesap Bağdat’tan dönüyor" dedi.

"Hiç mahalle baskısı hissettiğiniz oldu mu?" şeklindeki soruya "Çok. Ne boş, ne saçma zamanlardı. O ne der, bu ne der? Hepsi geçti gitti" yanıtını veren Ergen, kendisine yöneltilen ırkçılık eleştirilerine de yanıt verdi.

Ergen, "Bazı takipçileriniz, 1997 yılında ‘Yaramaz’ şarkısına siyahi bir çocukla çektiğiniz klip sırasında sarf ettiğiniz şu sözü hatırlattı: Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık. Biz de 'Zenci çocuk oynatalım' dedik" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Yok artık! Şaka mı bu? Benden mi bahsediyorsunuz cidden! Yine yalan haber ve kötü bir yalan bu. Hayattaki en büyük hassasiyetim çocuklar. İftira günahtır, yine ahımı aldılar. Çok yazık."