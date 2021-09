Gülben Ergen'den "Help Turkey" soruşturmasına tepki: Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlara resen soruşturma başlatmasına, Gülben Ergen'den tepki geldi. Ergen, soruşturma kararını, "Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? Ülkemizi, nefes alan tüm canlıları "Havadan Destek İstiyoruz" dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı!" diye değerlendirdi.



Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başlayan yangınların söndürülmesi için müdahaleler sürerken, yangınların dünya çapında duyulması ve gerekli yardımların yapılmasını isteyen milyonlarca vatandaş, sosyal medya hesabından "Help Turkey" başlığıyla paylaşım yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlığı altında sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu ve "Bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden, organize bir şekilde halk arasında endişe yaratmaya, devleti ve hükümeti aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır" açıklamasında bulundu.



"Help Turkey" paylaşımı yapan Gülben Ergen ise soruşturma başlatılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.



Avustralya için de yapılan benzer fotoğrafı paylaşan Ergen, "Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? "Help Turkey" dedik diye güzelim ülkemizi, nefes alan tüm canlıları 'Havadan Destek İstiyoruz' dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı! Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize!" ifadelerini kullandı.