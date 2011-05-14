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Gülben Ergen boşanıyor

Gülben Ergen 6 yıllık eşi Mustafa Erdoğan ile aylardır merak uyandıran boşanma muammasıyla ilgili ilk kez konuştu.

14 Mayıs 2011 03:00

 
T24- Milliyet gazetesi Gülben Ergen'in eşi Mustafa Erdoğan'dan ayrıldığını yazdı.

Gülben Ergen 6 yıllık eşi Mustafa Erdoğan ile aylardır merak uyandıran boşanma muammasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Bir gazetecinin nikâhında şahitlik yapan Ergen, konuyla ilgili sorulara “Süreci birlikte detaylandırmaktan ve tüm detayları birlikte yaşamaktansa neticesini paylaşmayı tercih ederim. ‘Evet’ ya da ‘hayır’ demedim, kafanız karışmasın. Bu bir süreçtir yaşanıyor” dedi. Ergen, sorular devam edince, “Bu mutluluğun içine bir hüzün koymayalım...” dedi.

Geçen günlerde Ergen’in boşanıp yeni eve taşınacağı haberleri üzerine Erdoğan’ın “Boşanmıyoruz, evi beraber bakıyoruz” açıklaması gündeme gelmişti. Ancak Erdoğan, Milliyet’e “Hiçbir basın kuruluşuna boşanmıyoruz diye demeç vermedim” demişti. Erdoğan ‘Peki boşanıyor musunuz?’ sorusuna ise “Demeç vermiyorum” diyerek eşiyle sorunlarının devam ettiğini belli etmişti.

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