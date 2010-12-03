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Yaşam

Gülben Ergen bir çuval inciri berbat etti

Gülben Ergen'in öncüsü olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' projesine Ergen'in ricası karşılığında maddi destek verecek olan Ağaoğlu, destekten vazgeçti. Pek

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Gülben Ergen'in öncüsü olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' projesine Ergen'in ricası karşılığında maddi destek verecek olan Ağaoğlu, destekten vazgeçti. Peki ama neden?

 "Çocuklar Gülsün Diye" projesiyle anakolu açan ünlü sanatçı Gülben Ergen'in adresi Yeni gayrimenkul projesi ve aldığı reklam ücretiyle gündeme gelen Ali Ağaoğlu oldu. Ağaoğlu'ndan projeye maddi destek isteyen Ergen, söz aldı. Ancak bu anlaşmayı Twitter'da deşifre edince bir çuval inciri berbat etti.


Gülben Ergen maddi destek istedi

Geçtiğimiz günlerde bir restoranda Ali Ağaoğlu ile karşılaşan Gülben Ergen, projesi için maddi destek istedi. Ağaoğlu, Ergen'in ricasını kıramadı ve hiç bir masraftan kaçınmadan "Çocuklar Gülsün Diye" projesine katkıda bulunup bir anaokulu yaptırmaya karar verdi ve "Her zaman yanınızdayım" dedi.


Ağaoğlu'nun şartı var

Ancak Ağaoğlu'nun bir şartı vardı... Vereceği desteğin medya tarafından duyulmamasını istedi. Gülben Ergen de bu konuda Ağaoğlu'na söz verdi. Fakat çok geçmeden verdiği sözü unutan ünlü sanatçı, gelişmeleri sıcağı sıcağına Twitter'da paylaştı. Ağaoğlu'nun hiç bir masraftan kaçınmadan projeye destek vereceğini duyurdu. Böylelikle haber medyanın da kucağına düşmüş oldu.


Ergen twit'ledi Ağaoğlu desteği çekti

Yapacağı desteğin saklanmasını isteyen Ali Ağaoğlu, haberlerin medyada yer aldığını görünce destekten vazgeçme kararı aldı.

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