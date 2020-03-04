Boşandığı eşi Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Gülben Ergen beraat etti.

Gülben Ergen’in Emine Bulut cinayetine ilişkin yayınladığı sosyal medya paylaşımında eski eşi sunucu Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.



Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; dava sonrasında gazetecilere bir açıklama yapan Gülben Ergen, "Kadın cinayeti ile ilgili yaptığım yorumdan dolayı geldim. Bir kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili yorum yazmıştım. Yine adalet yerini bulur, her zaman da buldu" dedi.