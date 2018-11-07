Gülben Ergen: Beni neden öldürmek istediler?

Şarkıcı Gülben Ergen, bazı kişilerin WhatsApp üzerinde grup kurup kendisini öldürmek için planlar yapıldığını söylerken “Beni neden öldürmek istediler, ben onlara ne yaptım yani?” Diye sordu.

Kanal D’de bir programa konuk olan Ergen, özetle şunları söyledi:

Benim düşmanlarım daha çok kadınlar. Erkekler araya 3-5 tane serpiştirilmiş. Onlar ellerine verilen kâğıtları oynayanlar.

WhatsApp grupları varmış. Teröristler gibi. Sen şu saatte vur, ben bu saatte… Avukatımı aradım hemen. Bunu WhatsApp üstünden ispatlayabilir miyiz diye? Beni neden öldürmek istediler, ben onlara ne yaptım yani?

Sıla'ya ilk destek olan olmayı büyük bir jest olarak görmüyorum. Açıklaması ve kararlılığını gördüm. Türk kadınının üzerinde büyük bir etki olacaktı.