Gülben Ergen, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak satışa çıkardı

Şarkıcı Gülben Ergen, fenomen olan "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak açık artırmaya çıkardı.

Ergen, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen ‘Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz’ dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT’ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.”

Ergen, NFT eserin gelirini kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.

NFT nedir?

Türkçesi “değiştirilemez jeton” olarak çevrilebilecek NFT'ler telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Sanatçılar, kendilerine ait eserleri NFT'ye dönüştürdüğünde dijital imzası ile telif hakkını koruyarak, ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto para olarak hesabına yatırılıyor.