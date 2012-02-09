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Gülben Ergen ateistlere 'Allah'tan şifa' diledi

TRT'de program yapan şarkıcı Gülben Ergen, Allah inancını tartıştığı bu sabahki programında...

09 Şubat 2012 02:00

T24 - TRT'de program yapan şarkıcı Gülben Ergen, Allah inancını tartıştığı bu sabahki programında içinde Allah inancı olmayanlara şifa diledi. 

Gülben Ergen ateistlere 'Allah'tan şifa' diledi

Başbakan Erdoğan’ın ‘dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz’ açıklamasının ardından başlayan inanan-inanmayan (dindar-tinerci) tartışması, TRT’nin sabah programlarında da kendine yer buldu. 

TRT 1’de yaptığı ‘Gülben’ isimli programda bu sabah Mutasavvıf-Yazar Cemalnur Sargut’u konuk eden Gülben Ergen, konuğuyla birlikte dinin insan hayatındaki yerini masaya yatırdı. 

Sargut’un programın bir bölümünde ‘Allah sevgisi duymayanların bazen Allah lafını duyunca uyuduklarını, ama onlara da hürmet etmek gerektiğini söylemesi üzerine Gülben Ergen ‘şifalar dilemek lazım belki de’ diyerek tinerci-dindar tartışmasına katıldı.



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