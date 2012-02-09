Gülben Ergen ateistlere 'Allah'tan şifa' diledi

T24

Başbakan Erdoğan’ın ‘dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz’ açıklamasının ardından başlayan inanan-inanmayan (dindar-tinerci) tartışması, TRT’nin sabah programlarında da kendine yer buldu.TRT 1’de yaptığı ‘Gülben’ isimli programda bu sabah Mutasavvıf-Yazar Cemalnur Sargut’u konuk eden Gülben Ergen, konuğuyla birlikte dinin insan hayatındaki yerini masaya yatırdı.Sargut’un programın bir bölümünde ‘Allah sevgisi duymayanların bazen Allah lafını duyunca uyuduklarını, ama onlara da hürmet etmek gerektiğini söylemesi üzerine Gülben Ergen ‘şifalar dilemek lazım belki de’ diyerek tinerci-dindar tartışmasına katıldı.