Gülben Ergen: Anneliğim yaşama sebebim

Beden ve ruh sağlığı için başkalarının hayatlarıyla ilgilenmediğini ifade eden güzel assolist, sağlıklı beslenerek, iyi niyetini besleyerek yaşamaya özen gösterdiğini söyledi.
N Alaçatı Dergisine verdiği röportajda, oğulları Atlas, Ares ve Güney'den zaman zaman övgüler aldığını belirten ünlü sanatçı "Provaya gidemediğim zamanlarda sahne kostümlerim eve geliyor o zaman evin içerisinde Pamuk Prenses gibi dolaşıp onların fikrini alıyorum. Genelde beğeniyorlar. Markamızı seviyorlar. Vegan ürünlere merakları arttı" dedi.