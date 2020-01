Gülben Ergen Anıtkabir'i ziyaret etti: "Dünyanın en büyük insanı Hz. Muhammed'dir" diyen Atatürk...

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili izlenimlerini Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ergen, "Anıtkabir'e gittim onu ziyarete. Ülkece çok zor günlerden geçtiğimiz şu süreçte bizim için yaptıklarını, yıllar önce söylediklerini tekrar dinledim. Bayrağımıza, topraklarımıza zarar vermek isteyenlere 'Yenilmiyoruz ama canımız çok yanıyor' demek istedim" ifadelerine yer verdi.

"Bize binlerce sebep verdin"

Yazısının devamında, "Her 30 Ağustos gibi milli bayramlarımızı saygı ve minnetle kutlayacağız" diyen Ergen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her devriminle bize şahsiyet, kimlik kazandırdın... Cumhuriyet'i bize armağan ederken, Türk kadınını başının üzerinde taşıyıp böylesine yüceltirken, Gençliğe Hitabe'yi yazarken, dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider olarak seni sevmek ve anlamak için bize binlerce sebep verdin.

"Seni anlamayanlar..."

'Dünyanın en büyük insanı Hz. Muhammed'dir' diyen sen şeyhlik, müritlik gibi, dini gruplaşmalar ve dini cemaatler gibi grupların karşısında duruşunla, seni anlamayanları daha da anlar kıldın...

Her 19 Mayıs gibi...

Her 29 Ekim gibi...

Her 23 Nisan gibi..."