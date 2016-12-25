Gülben Ergen: Aileme asla zarar veremeyecekler!

Erhan Çelik'ten boşanan Gülben Ergen'in İzmirli bir iş adamıyla birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi.

Ergen'in açıklaması şöyle:

"Hakkımda olumsuz haber çıkartmak için bizzat çalışani yazılı ve görsel medyaya yalan senaryolar üretip, yazdırıp, konuşulması için çaba sarfeden ahlak ve vicdan yoksunu herkesin aileme asla zarar veremeyeceğini söylemek isterim. "

“Aslanlar gibi başımız dik”

"Çocuklarımla ve mesleğimle huzurla, dürüstlükle ve mutlulukla yaşadığım her günüm başkalarına dert sebebi... Sırtımda, yüreğimde, başımın üzerinde taşıya taşıya büyüttüğüm üç oğlum ve ben kirli, pis, yozlaşmış senaryolarınıza alet olmadan, biz bize yetenerek aslanlar gibi başımız dik yaşamaya devam ediyoruz. Gerisi yalan, gerisi dolan…"