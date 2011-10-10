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Gülben Ergen 3.5 milyon liralık evine taşındı

Geçen hafta eşi Mustafa Erdoğan'la boşanma davası görülen Gülben Ergen, üç çocuğuyla birlikte yaşayacağı yeni evine taşındı.

10 Ekim 2011 03:00


T24 - Geçen hafta eşi Mustafa Erdoğan'la boşanma davası görülen Gülben Ergen, üç çocuğuyla birlikte yaşayacağı yeni evine taşındı.


Akşam gazetesinde yer alan habere
göre, İstinye Park Evleri'nden değeri 2 milyon dolar (3.5 milyon TL) olan çatı dubleks daire satın alan Ergen'in 540 m2'lik yeni evi 6 oda 1 salondan oluşuyor.

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, davanın ilk duruşmasında boşanma konusunda anlaşmak için süre verilmesi talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme duruşmayı, 21 Kasım'a ertelemişti.



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