Gülben Armağan'ın sırtında!

Popstar Alaturka’da düzenlenen ‘Eğlendir Beni’ gecesine jüri üyesi Armağan Çağlayan damga vurdu.Gülben Ergen’in sahneye çıktığı sırada yerinden kalkan Çağlayan, Ergen’i sırtında koltuğuna kadar taşıdı. Kısa bir an için şaşkınlık yaratan bu görüntü, salonda büyük kahkahalara neden oldu.‘Eğlendir Beni’ gecesinin tek üzücü anı ise Armağan’ın, konuk şarkıcı Mehtap sahneye çıkınca söylediği “Bu yarışma Popstar jürisi olduğum son yarışma olabilir” sözleri üzerine yaşandı. Mehtap’a “Senin yüzünden bırakıyorum” diyen Çağlayan’ı, Bülent Ersoy da onaylayınca canlı yayında gerilim yaşandı.