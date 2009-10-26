T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gülben Armağan'ın sırtında!

Gülben Ergen’in sahneye çıktığı sırada yerinden kalkan Çağlayan, Ergen’i sırtında koltuğuna kadar taşıdı.

26 Ekim 2009 02:00

Gülben Ergen’in sahneye çıktığı sırada yerinden kalkan Çağlayan, Ergen’i sırtında koltuğuna kadar taşıdı.

Popstar Alaturka’da düzenlenen ‘Eğlendir Beni’ gecesine jüri üyesi Armağan Çağlayan damga vurdu.

Gülben Ergen’in sahneye çıktığı sırada yerinden kalkan Çağlayan, Ergen’i sırtında koltuğuna kadar taşıdı. Kısa bir an için şaşkınlık yaratan bu görüntü, salonda büyük kahkahalara neden oldu.

‘Eğlendir Beni’ gecesinin tek üzücü anı ise Armağan’ın, konuk şarkıcı Mehtap sahneye çıkınca söylediği “Bu yarışma Popstar jürisi olduğum son yarışma olabilir” sözleri üzerine yaşandı. Mehtap’a “Senin yüzünden bırakıyorum” diyen Çağlayan’ı, Bülent Ersoy da onaylayınca canlı yayında gerilim yaşandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24