Gülben, Angelina Jolie'ye hak verdi

AKP Kadın Kolları Kongresi’ne katılarak deneyimlerini paylaşacak olan Gülben Ergen, Angelina Jolie'nin gerekçesini haklı buldu.



Başarılı ve tanınmış kadınları bugün Ankara’da düzenlenecek kongrede buluşturmayı planlayan AKP Kadın Kolları, Hollywood’un süper starı Angelina Jolie’yi ikna edemedi. Jolie’nin, ABD’de bir vakfa yardım yapılması şartını kabul etmeyen AKP’ye, sanatçı Gülben Ergen ise olumlu yanıt verdi.



Ergen, AKP Kadın Kolları Kongresi’nde anne olduktan sonra kariyerindeki gelişmeleri anlatacak. Ergen, “ABD’de bir partiden konuşmacı olarak teklif alsaydım; bizim bir vakfımıza bağış yapılmasını isterdim” diyerek Angelina Jolie’ye hak verdi. Ergen, ayrıca AKP Kadın Kolları’ından kadın haklarının korunmasını ve Hüseyin Üzmez gibilerinin cezalandırılmasını isteyeceğini söyledi.



Bu daveti kabul etmenizin özel bir nedeni var mı?



Toplantı, iş dünyasındaki başarılı kadınlara dikkat çekmek ve özellikle erkeklerin başı çektiği iş alanlarında başarılı olmuş kadınların deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenleniyor. Bu nedenle elektronikten eğlence dünyasına, sektörün önde gelen şirketlerinin başındaki kadınlar davet edildi. Yüksek Adalet Divanı’nın tek kadın üyesinden, Microsoft Yönetim Kurulu üyesine kadar kendi alanlarında ön plana çıkmış çok sayıda kadın katılıyor davete...



Angeline Jolie’nin öne sürdüğü şart için ne düşünüyorsunuz?



Eminim sosyal sorumluluklar konusunda son derece duyarlı bir isim olan Angelina Jolie’nin böyle bir istekte bulunmasında kendine göre gerekçeleri vardır. Kaldı ki ben de ABD’de bir partiden konuşmacı olarak teklif alsaydım evimden kalkıp başka bir ülkeye gideceksem elbette bir profesyonel olarak bunu asla bedelsiz kabul etmezdim. Bir vakfımıza bağış yapılmasını isterdim.



Hangi yönlerden sizi seçtiklerini düşünüyorsunuz?



Bizim ülkemizde sanırım yüzünü, vaktini, söylemlerini görünürde değil de özde olarak bu denli sosyal sorumluluk projelerine ayıran fazla bir isim yok. Dolayısıyla davet edilişimi sadece alanımda başarılı olmama değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk gerektiren konulara ‘moda olduğu’ ya da ‘görüntü vermek’ için değil, inanarak, kalbimi, ruhumu ve zamanımı veriyor olmama bağlıyorum. Bunun fark edildiğini düşünüyorum.



Teklifi kabul ederken bir şartınız oldu mu? İlk defa böyle bir kongrede konuşma yapacaksınız heyecanlandınız mı?



Şartım diğer katılımcı ve davetlilerin ve organize edilen kongrenin tüm detaylarını öğrenmekti. Anneliğin kendi kariyerimde ne ifade ettiğini ve bu konudaki deneyimlerimi diğer çalışan kadınlara anlatmaktan mutluluk duyarım. Daha önce de uluslararası birkaç kongrede konuşma yaptım. Ayrıca KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) “Kadına Şiddete Hayır” ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı’nın kampanyalarında sözcülük yaptım ve bu projelerin yüzü oldum. Benim için bir ilk değil.



Kariyer gelişiminde anne olma faktörü konulu bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmayı kendiniz mi belirlediniz? Diğer partilerin kadın kollarında böyle bir teklif gelirse kabul eder misiniz?



Konuyu ben belirlemedim, tekliflerini bu konu başlığıyla sundular ve uygun gördüm. Konu kadına yönelik ciddi ve büyük kitlelere ulaşacak bir sosyal sorumluluk projesi olduğunda parti ismi değil konu başlığını önemserim. Çağdaş ve laik Türk kadınına uygun bulursam elbette kabul ederim. Benim için asıl önemli olan, çoğunun anne olduğunu düşündüğüm bu başarılı kadınların yaşam ve iş tecrübelerinin, yani başarılarının sırrının, diğer kadınlara örnek teşkil etmek üzere gün ışığına çıkartılması... Kendi adıma, toplantının niyetini önemsiyorum ve bu amaçla düzenlenmiş bir toplantının partisi, ideolojisi, olduğunu düşünmüyorum. Bu gibi önemli sorunlar bence partiler üstü ele alınmalı. Dolayısıyla partinin hangisi olduğundan çok, Türk kadını için ne yararım olur konusu beni daha çok ilgilendiriyor.



AKP Kadın Kolları’ndan bir isteğiniz olacak mı?



Tüm partilerin kadın kollarından tek istediğim, kadınların şiddet görmediği, erkeklerle eşit eğitim, eşit iş, eşit ücret olanaklarına sahip olduğu bir toplum için elbirliğiyle çalışmak olabilir. Bir de Hüseyin Üzmez gibilerin cezalandırıldığını görmek isterim. Her annenin de isteyebileceği gibi...

