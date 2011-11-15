Gülben - Serengil fena kapıştı





T24- Yıllardır kavgalı olan Gülben Ergen ve Seren Serengil, Twitter’da fena kapıştı. Ergen, kendisini eleştiren Serengil için “Aynı köpek yıllardır uluyorsa, ulur ulur susar” mesajını yazdı, Serengil’in yanıtı “Az mı çantasını taşıdın sen o köpeğin” oldu.







Milliyet'in haberine göre, Gülben Ergen ile Seren Serengil arasında yıllardır devam eden gerginlik yeniden alevlendi. İkili, Twitter’da fena kapıştı. Tartışmanın fitilini, Kurban Bayramı’nda aynı uçakta uçtuğu Sibel Can’ı görmezlikten gelen Gülben Ergen’in “Ben 1 numaradaydım, arkamdakileri görmedim” sözleri ateşledi.





Seren Serengil, Twitter’ına “Acaba sen Sibel Can’ın hizmetçisi olabilir misin? Birinci sırada o koca totonla otursan ne olur, sınıfın 5... Benim rahmetli köpeğim Tiny meğer ne büyük adammış! 12 yıldır önde oturuyordu. Bir kere bile ‘En büyüğüm’ demedi. Ne acı. Reyting listelerinde, sahnelerde 100 numaraya düşüp uçaktaki birinci sırada oturmakla övünecek kadar düşmek varmış” yazdı.





Ulur ulur susar



Gülben Ergen, Seren Serengil’e yine aynı platform üzerinden yanıt verdi. Ergen Twitter sayfasına şunları yazdı: “Huzuru, hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa, ona yaradandan yardım dilerim. Aynı köpek yıllardır sürekli uluyorsa, duymuyor artık bu kulak! Bir diyen olursa ‘Bu ulumaya başladı’ diye, gülümsüyor insan. Ulur, ulur susar o.”





Geldiğin yer belli



Serengil’in yanıtı ise şöyle oldu: “Köpekmişim! Yaz sen oralara daha... Üsluba bak! Geldiğin yer belli işte. Sacit Aslan’a, Canan Yaka’ya, plak şirketlerine götürdüğüm zavallı kız... Allah’a şükür, menfaat karşılığı teknelere gitmedim, evliyken eski sevgilimle buluşmadım. Az mı çantasını taşıdın, az mı elbisesini giydin, az mı sevgilisine otele gittin o köpeğin sen? Haklısın, bende köpeklik.”

