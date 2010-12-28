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Politika

GÜL: ''AYNI ÇERÇEVEDE BİR SEYAHAT'' ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 15:50

-GÜL: ''AYNI ÇERÇEVEDE BİR SEYAHAT''  ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'a yapacağı seyahate ilişkin, ''Diğer illere yaptığı ziyaretlerle aynı çerçevede bir seyahat olduğu'' değerlendirmesinde bulundu. Gül, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödülleriyle, TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülleri töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin Diyarbakır seyahatine ilişkin soruları üzerine, ''Nasıl Türkiye'yi geziyorsam, nasıl bütün illerimizi ziyaret ediyorsam, aynı çerçeve içinde bir seyahat. Nasıl bütün şehirlere gittiğimde vilayet, belediye, garnizon, üniversite ziyaretleri yapıyorsam, iş adamlarıyla bir araya geliyorsam, o şehrin ileri gelenleriyle oturup yemek yiyorsam o çerçeve içerisinde önem verdiğim bir şehir'' diye konuştu. Gül, medya temsilcileriyle sohbeti sırasında ise bilim ve teknoloji haberlerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, ''Her büyük gazete ve televizyonunun bir bilim ve teknoloji muhabiri olsun'' temennisini dile getirdi.

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