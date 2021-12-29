Yargıtay kararı bozdu: Gülay Şimşek'i öldüren Özkan Onay’ın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi

Kayseri'de, ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Özkan Onay’a (38) verilen ömür boyu hapis cezası kararını Yargıtay bozdu. Sanığın, eylemini planlı ve soğukkanlılıkla işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılanan Onay, bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



31 Temmuz 2019’da meydana gelen olayda; Gülay Şimşek, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışında tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Onay, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Özkan Onay hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 25 Eylül 2019’da görülen davanın karar duruşmasında, Onay, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Onay’a 'yasak silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay, kararı bozdu

Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, sanığa ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Sanığa verilen müebbet hapis cezasını az bulan Yargıtay, cezanın artırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yargıtay'ın kararı bozmasından sonra Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Özkan Onay duruşmada, olayı planlamadığını belirterek, tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama sonucu sanık Özkan Onay'ı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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